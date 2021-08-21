Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем

Последний раз Архиепископ Константинополя – Нового Рима посещал Украину в 2008 году

Зеленский встретился с Вселенским Патриархом (на фото). Коллаж "Сегодня" / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл по приглашению главы государства. Его Святейшество приехал в Киев по случаю 30-летия независимости Украины.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офисе президента.

О чем говорили на встрече

В ходе беседы президент напомнил, что уже дважды за время своей каденции был в гостях у Вселенского Патриарха.

"Для меня лично, для Украины, для нас всех – это большая честь, что вы присоединились к нам в такие важные дни, когда мы отмечаем 30-летие нашей независимости. Это для нас очень важно. И именно на 30-летие независимости Украины. И это знаковое событие, потому что это происходит в год 30-летия вашего избрания Вселенским Патриархом", – заявил Зеленский.

Архиепископ Константинополя третий раз прибыл в Украине. Его Святейшество также поблагодарил президента за приглашение и добавил, что счастлив быть на "прекрасной гостеприимной украинской земле", особенно в 30-й День Независимости Украины.



"Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату", -сказал Вселенский Патриарх.

Затронули тему Донбасса

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Зеленский сказал, что Украина – уникальный пример мирного сосуществования многих конфессий. Президент отметил и поблагодарил за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны и ее независимости.

Патриарх Варфоломей и Владимир Зеленский также обсудили:

вопросы мирного урегулирования на Донбассе;

ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания на временно оккупированных территориях Украины.

По словам президента, агрессор также применяет религию против Украины в виде гибридного оружия. Вселенский Патриарх, в свою очередь сказал, что молится за мир в нашей стране и благословил украинцев от имени Матери-Церкви.

Напомним, патриарх Варфоломей еще в марте подтвердил свой визит в Украину по случаю 30-летия Независимости Украины. Его лично пригласил президент Владимир Зеленский.

Прибыло Его Святейшество в Киев вечером 20 августа. Вселенский патриарх сразу провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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Накануне празднования Дня Независимости в Киев прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом в материале новостей "Сегодня":