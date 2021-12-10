"Кого ти лякаєш, друг?": Данілов і Луценко посварилися в прямому ефірі (відео)

Луценко (ліворуч) та Данілов посперечалися через Крим та документи щодо Донбасу. Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов та ексгенпрокурор Юрій Луценко влаштували суперечку у прямому ефірі: спочатку посперечалися через Мінські угоди, потім дійшли до "формули Штафнмайєра", а апофеозом сварки стали розбірки за Крим, згадавши 90-ті. Про це йшлося у програмі Право на владу на телеканалі "1+1".

Спочатку Данілов звинуватив попередню владу у тому, що були підписані Мінські угоди таким чином, що вони передбачали окрему територію Донецької та Луганської областей, тобто, окремі новоутворення у складі України.

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"По-друге, що стосується Криму. На жаль, саме ваша партія, пане Юрію, соціалістична, у 1996 році, коли ухвалювалася Конституція, наполягав пан Мороз, що це має бути Автономна республіка Крим. Інші говорили, що це має бути Кримська область , як вона була досі у складі Радянського Союзу. Я розумію, що ви (Луценко) старий трибун...", – сказав секретар РНБО.

У відповідь Луценко нагадав, що вже за чинної влади другий президент України Леонід Кучма у 2019 році був уповноважений на підписання "формули Штайнмайєра".

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"По-друге, я дуже добре пам'ятаю, яким ви (Данілов) були у 90-ті роки. А ви не забувайте, хто ініціював Кримську автономію. Комуністична партія України", – сказав колишній генпрокурор.

Данілов одразу ж парирував: "Людина, яка обіймала посаду генерального прокурора, каже, що це ("формула Штайнмайєра") документ. Ось документ (Мінські угоди), підписаний безпосередньо тими уповноваженими особами, які були на це уповноважені. Ми маємо різні уявлення про документи. А те, що стосується 90-х, я з ким завгодно можу на цю тему розмовляти та розповідати, чим я займався у 90-ті. Кого ви лякаєте?".

Луценко: "Не треба перекручувати. Жодна Соцпартія автономію Криму не просувала. Хоча б тому, що в ній було 20 людей".

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Данілов: "Кого ти лякаєш, друг? Вам точно потрібно сидіти спокійно і мовчати".

Луценко: "Я на брудершафт з вами не пив, щоб ви мені тут тицяли! Тримайте себе в руках".

А тепер до серйозних речей