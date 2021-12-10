"Кого ты пугаешь, друг?": Данилов и Луценко поругались в прямом эфире (видео)

Луценко (слева) и Данилов поспорили из-за Крыма и документов по Донбассу. Коллаж "Сегодня"
Секретарь СНБО Алексей Данилов и экс-генпрокурор Юрий Луценко устроили перепалку в прямом эфире: сначала поспорили из-за Минских соглашений, потом дошли до "формулы Штафнмайера", а апофеозом ссоры стали разборки за Крым, вспомнив 90-е. Об этом шла речь в программе Право на владу на телеканале "1+1".
Сначала Данилов обвинил предыдущую власть в том, что были подписаны Минские соглашения таким образом, что они предполагали отдельную территорию Донецкой и Луганской областей, то есть отдельные образования в составе Украины.
"Во-вторых, что касается Крыма. К сожалению, именно ваша партия, господин Юрий, социалистическая, в 1996 году, когда принималась Конституция, настаивал господин Мороз, что это должна быть Автономная республика Крым. Остальные говорили, что это должна быть Крымская область, как она была до сих пор в составе Советского союза. Я понимаю, что вы (Луценко) старый трибун...", – сказал секретарь СНБО.
В ответ Луценко напомнил, что уже при действующей власти второй президент Украины Леонид Кучма в 2019 году был уполномочен на подписание "формулы Штайнмайера".
"Во-вторых, я очень хорошо помню, каким вы (Данилов) были в 90-е годы. А вы не забывайте, кто инициировал Крымскую автономию. Коммунистическая партия Украины", – сказал бывший генпрокурор.
Данилов сразу же парировал: "Человек, занимавший должность генерального прокурора, говорит, что это ("формула Штайнмайера") документ. Вот документ (Минские соглашения), подписанный непосредственно теми уполномоченными лицами, которые были на это уполномочены. Мы имеем разные представления о документах. А то, что касается 90-х, я с кем угодно могу на эту тему разговаривать и рассказывать, чем я занимался в 90-е. Кого вы пугаете?".
Луценко: "Не надо извращать. Никакая Соцпартия автономию Крыма не продвигала. Хотя бы потому, что в ней было 20 человек"
Данилов: "Кого ты пугаешь, друг? Вам точно нужно сидеть спокойно и молчать".
Луценко: "Я на брудершафт с вами не пил, чтобы вы мне здесь тыкали! Держите себя в руках".
А теперь к серьезным вещам
- В этой же программе принял участие онлайн глава Офиса президента Андрей Ермак – он рассказал, как прошли переговоры лидеров США и Украины. Байден четко дал понять Зеленскому, что решение о вступлении Украины в НАТО принимает только Киев и Альянс – Россия здесь не имеет влияния. Также американский президент заверил, что США помогут отбить атаку России в любое время.
- Ермак сообщил, что США подключаются к переговорам по Донбассу. Формально они не будут входить в какой-то формат, но будут активно участвовать в мирном процессе.
- В свою очередь в Белом доме после разговора с Зеленским заявили – никаких решений по Украине без Украины.