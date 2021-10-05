Є питання. Кличко прокоментував відносини з Разумковим

Ліворуч мер Києва Віталій Кличко, праворуч - спікер ВР Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував відносини з головою ВР Дмитром Разумковим, якого монобільшість в парламенті хоче відправити у відставку. Він має з ним нормальні робочі відносини.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Я людина неконфліктна. Можу чесно сказати, що радий тому, що у мене немає ворогів або людей, з якими я не міг би комунікувати. З усіма людьми, яких ви перерахували, у мене нормальні робочі та людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоб співпрацювати", – розповів Кличко.

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Відставка Разумкова

Вранці 30 вересня прессекретарка голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера .

. Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР .

. Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Дмитра Разумкова. Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало .

. На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".