Есть вопрос. Кличко прокомментировал отношения с Разумковым

Слева мэр Киева Виталий Кличко, справа - спикер ВР Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал отношения с главой ВР Дмитрием Разумковым, которого монобольшиснтво в парламенте хочет отправить в отставку. Он имеет с ним нормальные рабочие отношения.

Об этом городской голова рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Я человек неконфликтный. Могу честно сказать, что рад тому, что у меня нет врагов или людей, с которыми я не мог бы общаться. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", – рассказал Кличко.

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Отставка Разумкова

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера .

. После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР .

. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Дмитрия Разумкова. Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало .

. На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".