Кива "настріляв з автомата" на нову кримінальну справу

Кива надто бурхливо святкував річницю смерті Бандери. Колаж "Сьогодні"

За фактом стрілянини, яку 15 жовтня влаштував народний депутат Ілля Кива у річницю смерті Степана Бандери, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила журналістам генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Інтерфакс-Україна.

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На питання, чи є кримінальна справа за стрілянину Киви, вона відповіла: "У нас є справи, і стосовно цієї особи (Киви. – Ред.) – їх досить велика кількість… Я не можу щодо кожного внесення до ЄРДР виходити і щось коментувати. Щоб притягти, у нас мають бути хоча б експертизи. Без експертиз нема про що говорити".

Вона відразу не відповіла конкретно, але на уточнююче питання, чи є справа саме з цього епізоду, генпрокурор сказала: "Є".

Водночас Венедіктова вважає передчасним давати кваліфікацію діям нардепа, але щойно будуть підстави – видасть підозру.

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"Якщо ми дійдемо до спеціального суб'єкта – народного депутата, я підписуватиму підозру. І саме тоді я можу сказати, з якою кваліфікацією підозра підписана і якщо кваліфікація змінюється, то чому. На цей момент (це) передчасне питання", – наголосила вона.

Скандали з Ківою