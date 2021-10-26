Кива "настрелял из автомата" на новое уголовное дело

Кива слишком бурно праздновал годовщину смерти Бандеры. Коллаж "Сегодня"
По факту стрельбы, которую 15 октября устроил народный депутат Илья Кива в годовщину смерти Степана Бандеры, открыто уголовное производство.
Об этом сообщила журналистам генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.
На вопрос, есть ли уголовное дело за стрельбу Кивы, она ответила: "У нас есть дела, и в отношении этого лица (Кивы. – Ред.) – их достаточно большое количество… Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и что-то комментировать. Чтобы привлекать, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без экспертиз не о чем говорить".
Она сразу не ответила конкретно, но на уточняющий вопрос, есть ли дело именно по этому эпизоду, генпрокурор сказала: "Есть".
В то же время Венедиктова считает преждевременным давать квалификацию действиям нардепа, но как только будут основания – выдаст подозрение.
"Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему. На этот момент (это) преждевременный вопрос", – подчеркнула она.
Скандалы с Кивой
- Не так давно в ответ на спецоперацию СБУ по нейтрализации "силового центра" пророссийского общественного объединения, которое контролировал Кива, народный депутат Украины обозвал спецслужбы "бл*дями".
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. В результате украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием открыть уголовное производство.
- А чуть раньше Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе".
- 7 октября он поздравил Путина с днем рождения, назвав его защитником морали и веры.
- 9 октября Кива устроил перепалку с бойцами ВСУ с передовой. Он удивился, что военные обратились к нему не по уставу.