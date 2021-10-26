Кива "настрелял из автомата" на новое уголовное дело

Кива слишком бурно праздновал годовщину смерти Бандеры. Коллаж "Сегодня"

По факту стрельбы, которую 15 октября устроил народный депутат Илья Кива в годовщину смерти Степана Бандеры, открыто уголовное производство.

Об этом сообщила журналистам генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.

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На вопрос, есть ли уголовное дело за стрельбу Кивы, она ответила: "У нас есть дела, и в отношении этого лица (Кивы. – Ред.) – их достаточно большое количество… Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и что-то комментировать. Чтобы привлекать, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без экспертиз не о чем говорить".

Она сразу не ответила конкретно, но на уточняющий вопрос, есть ли дело именно по этому эпизоду, генпрокурор сказала: "Есть".

В то же время Венедиктова считает преждевременным давать квалификацию действиям нардепа, но как только будут основания – выдаст подозрение.

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"Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему. На этот момент (это) преждевременный вопрос", – подчеркнула она.

Скандалы с Кивой