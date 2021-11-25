Київ викрив фейк Росії про "наступ ЗСУ" на Донбасі

Росія знову атакує фейками про ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ спростувало заяви Росії про нібито підготовку "наступу" України на Донбасі, а також заявило, що Росія намагається дискредитувати місію ОБСЄ. Про це сказав "Сьогодні" спікер відомства Олег Ніколенко.

За його словами, РФ своїми фейками намагається "очорнити" роботу міжнародних спостерігачів.

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"Заяви про нібито наявність в її звітах тверджень про наступальні дії Збройних Сил України не відповідають дійсності. Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону", – Заявив Ніколенко.

При цьому він пояснив, що реально у звітах Місії регулярно йдеться про системні обмеження свободи пересування в ОРДЛО, блокування роботи камер та безпілотників ОБСЄ, загрози особистої безпеки спостерігачів з боку бойовиків.

"Ситуація набула таких безпрецедентних масштабів, що змусила главу СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно звернутися із закликом розблокувати роботу місії в непідконтрольних українському урядові районах. Росія цей заклик, як і інші подібні заклики міжнародної спільноти, проігнорувала", – наголосив спікер МЗС.

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Ніколенко додав, що підвищення інтенсивності російської дезінформації, погрози російських чиновників на адресу України вказують на те, що у Москві продовжують керуватися логікою конфлікту.

А поки що Росія готується напасти...