"Якісь пранкери": Порошенко пояснив, чому не взяв повістку від ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко під час свого повернення в Україну пояснив свій поспішний від'їзд від співробітників ДБР у грудні, через який вони не змогли вручити йому повістку. Про це політик розповів "Українській правді".
За словами Порошенка, він прийняв правоохоронців за пранкерів, тож поспішив від них сховатися.
"У нас була дуже дивна позиція водія, бо ми справді запізнювалися на зустріч. Мій помічник мав сідати в іншу машину, і так було заплановано заздалегідь. Водія чомусь переклинило, і ми півтори хвилини не їхали, і, звичайно, це не призначалося для інших вух", – пояснив Порошенкові свої емоційні слова водієві.
П'ятий президент поспішив виїхати, бо не хотів мати справи з організаторами розіграшів. За його словами, він не знав, що це працівники ДБР.
"Я можу вам сказати, що мій помічник та охорона сказали, що там, на виході, стояли якісь пранкери, блогери. І я точно не знав, що це ДБР. Вони почали кричати, коли ми де-факто вже почали рухатися". І я не був налаштований спілкуватися із замовниками подібних справ", – сказав він.
Як Порошенко тікав від ДБР
17 грудня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити йому повістку про виклик на допит.
Цього не вдалося зробити, оскільки Порошенко швидко сів у свій автомобіль і поїхав.
На відеозапису ДБР видно, що слідчі йдуть до Порошенка і кажуть "Візьміть повістку". Проте політик сідає в машину і кричить водієві російською мовою: "Поїхали, ... твою матір!".
Повернення п'ятого президента
- 17 січня Петро Порошенко повернувся до України із Варшави після закордонної поїздки. Літак із політиком на борту приземлився в аеропорту "Київ" о 9:05. Після прибуття на паспортному контролі у нього забрали паспорт і не віддавали близько 15 хвилин. Начебто весь цей час прикордонники засвідчувалися в особі Петра Порошенка.
- Одразу після прильоту Порошенко вирушив до Печерського суду, де розглядалася справа про вибір запобіжного заходу. Засідання розпочалося об 11:00.
- Після прильоту слідчі ДБР знову намагалися вручити Порошенку повістку, але він не взяв документів. Представниця держбюро Тетяна Саф'ян повідомила, що він не взяв документи. Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко заявив, що вручити повістку не вдалося через плутанину. За його словами, внаслідок тисняви слідчий спіткнувся і впав, а за цей час Порошенко з провожатими залишив коридор.
- 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Порошенка підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.