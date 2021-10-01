Саакашвілі в наручниках – перші кадри арешту показали по ТБ в Грузії (відео)

Вранці Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії, ввечері його доставили в СІЗО / Колаж "Сьогодні"

Грузинські ЗМІ опублікували перші кадри затримання глави Виконавчого комітету реформ при президенті України, президента Грузії (2004-2013 рр) Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років.

Про це, зокрема, повідомляє агентство "Грузія онлайн".

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За наявною інформацією, Саакашвілі вже перевезений до пенітенціарної установи №12 в Руставі. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що "було вибрано такий час і місце, щоб перешкоджання затриманню були мінімальні".

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За інформацією гендиректора Телекомпанії "Мтаваров Архи" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий в Тбілісі.

Перед арештом Саакашвілі зробив відео-звернення до своїх прихильників і закликав їх до участі у виборах, призначених на завтра 2 жовтня. Завтра його у в'язниці відвідає народний захисник Грузії Ніно Ломджарія.

Як розвивалися події

Нагадаємо, вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі розмістив ролик, в якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.

У пошуках колишнього президента Грузії вдень з Зугдіді в Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла, що проходять обшуки.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелидзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.

Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною в ЗМІ інформації, він знаходиться в СІЗО Руставі.

"Наші правоохоронці провели операцію із затримання розшукуваного Міхеїла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес знаходився під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.