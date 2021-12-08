"Як ми можемо про це не думати": Путін відповів, чи буде напад на Україну

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін у ході пресконференції назвав провокаційним питання журналіста про те, чи Росія готується до нападу на Україну.

Про це повідомляє Пул N3.

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"Це питання провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку – у середньостроковій та віддаленішій перспективі. І ми це обговорюємо з усіма нашими партнерами, включаючи президента США. Нас не може не турбувати перспектива можливого прийняття України до НАТО, тому що за цим безумовно піде розміщення там військових контингентів, баз і зброї, що загрожуватиме нам", – сказав Путін.

Глава Кремля додав, що протягом десятиліть НАТО наближалося до російських кордонів.

"У нас є всі підстави вважати, що те саме станеться і у разі прийняття України до НАТО. Але вже на українській території. Ну як же ми можемо про це не думати? Це було б просто злочинною бездіяльністю з нашого боку – безвільно спостерігати за тим, що там відбувається", – сказав він.

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