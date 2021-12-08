"Как мы можем об этом не думать": Путин ответил, будет ли нападение на Украину

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал провокационным вопрос журналиста о том, готовится ли Россия к нападению на Украину.
Об этом сообщает Пул N3.
"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность – в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами, включая президента США. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим безусловно последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", – сказал Путин.
Глава Кремля добавил, что в течение десятилетий НАТО приближалось к российским границам.
"У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО. Но уже на украинской территории. Ну как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны – безвольно наблюдать за тем, что там происходит", – сказал он.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.
- Кроме того, в США пригрозили РФ ядерным ударом в случае нападения на Украину.