"До партизанщини не дійде!": Аваков дав прогноз про війну з Росією

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У 2014 році нацгвардійці мали рівень підготовки 10, а бойовий дух – одиницю.

Про це в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" заявив ексглава МВС Арсен Аваков.

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"А хлопці, які прийшли в добробат, нічого не вміли: рівень підготовки – одиниця, а дух – 10. Тому всі навчилися, побраталися й воювали чудово", – заявив він.

Що зараз

На думку Авакова, зараз в Україні бойовий дух армії не той, що був тоді.

"Нам не потрібен перехідний період. Тому працюватиме інша конструкція: Збройні сили України – основні. І в їхньому розпорядженні буде ще один інструмент – сили територіальної оборони. Це така конструкція, про яку давно говорили. Туди можуть піти добробати, резервісти тощо", – розповів він.

Ексглава МВС зазначив, що у сили тероборони можуть влитися всі ті, хто хоче захищати Україну зі зброєю в руках на місцях:

"Як може. Хтось вміє працювати з гарматами, хтось – з танками, хтось нічого не вміє, хтось може стріляти з гранатомета, хтось – піхотинцем. Я дуже високо оцінюю цей потенціал – від 2-х до 3-х млн осіб".

Арсен Аваков. / Фото: Україна 24

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Він наголосив, що в цьому контексті не можна говорити про партизанську війну:

"Ми не говоримо тут про партизанську війну – це трагедія потім. Це те, що наздоганятиме будь-якого окупанта. Я думаю, що ми до цього навіть близько не підійдемо".

Питання оборони

Генерал ЗСУ Сергій Кривонос вважає, що процесом територіальної оборони повинні керувати цивільні, а перші заступники керівників міст, районів та областей повинні допомагати у цьому. При цьому ексміністр оборони Андрій Загороднюк нагадав, що згідно із законом про тероборону мер Києва є керівником зони тероборони столиці, але штаби тероборони є частиною ЗСУ.

Сам мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Україні "маємо готуватися" до можливої війни з РФ :

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"Мери міст відповідальні насамперед за інфраструктуру. У Києві у нас план є – я хочу його озвучити. Усю інформацію я не можу сказати... Навіть у мерів немає так званого "конверту", коли буде час "Ч", його буде відкрито, де буде чітко розписано алгоритм дій, що має статися. Ми спробували зібрати у Києві силовиків, поставити запитання".

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не бачить необхідності в оголошенні мобілізації за нинішнього рівня загрози з боку Російської Федерації. За його словами, Україна рухатиметься іншим способом.

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