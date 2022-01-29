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План оборони Києва та регіонів: як українців захистити від Путіна

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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29 січня, 11:14
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Два генерали та ексміністр оборони розповіли, що владі робити вже зараз
Президент РФ Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Влада має передати повноваження щодо захисту міст у рамках територіальної оборони цивільним, але у тісній взаємодії з військовими.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Теробороною повинні керувати цивільні

Генерал ЗСУ Сергій Кривоніс вважає, що процесом територіальної оборони мають керувати цивільні, а перші заступники керівників міст, районів та областей мають допомагати у цьому.

"Саме цивільні відповідають за нормальну життєдіяльність того району, де розміщується підрозділ тероборони. Саме вони розуміють, скільки потрібно хліба, де взяти резерви... Військові не можуть цим займатися, бо це не їх функціонал, і вони цього не знають. Завдання військових – розрахувати кількість зусиль і засобів та організувати охорону об'єктів. Питання в тому, щоб центральна влада не тягла ковдру на себе, а дала самостійність у діях місцевим", – сказав він.

Сергій Кривонос. Фото: скріншот
Сергій Кривонос. Фото: скріншот

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ЗСУ можуть делегувати свої обов'язки

Ексміністр оборони Андрій Загороднюк нагадав, що згідно з законом про тероборону, мер Києва є керівником зони тероборони столиці, але штаби тероборони є частиною ЗСУ.

"Готовність до від Ураження потенційної агресії є кращим стримуючим фактором. Україна має бути готова у будь-якому разі. У країнах, які мають сусіда чи потенційного ворога, чиї сили на порядок вищі, ніж у цієї країни, діє територіальна оборона. Делегувати все лише Збройним силам – неможливо. Їх не вистачить, незважаючи на постійну боєздатність. У кожному районі голови міста мають навчитися працювати з керівниками штабів тероборони. Чим більше навчань ми проведемо, тим краще це буде працювати у кризовій ситуації. У нас ще є час на це", – зазначив ексміністр.

Андрій Загороднюк. Фото: скріншот
Андрій Загороднюк. Фото: скріншот

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Владу хвилює лише самозбереження

Генерал-лейтенант Віктор Кононенко вважає, що влада не має бажання захищати країну. Її хвилює не агресія РФ, а самозбереження. Генерал нагадав, що лише минулого тижня було призначено у Києві командира бригади тероборони. І зараз зону тероборони очолює Віталій Кличко, а начальник штабу – командир 12-ї бригади тероборони столиці.

"Тільки сьогодні ми визначилися за пунктом постійної дислокації, тому що без цього ми не можемо зробити місце для зброї – ми її не можемо завезти. Наступного тижня для киян ми запускаємо ролики, щоб усі розуміли, що схема бомбосховищ Києва давно є на відповідній карті, яка є на сайті КМДА. Якби ми почали це з самого початку, ми були б набагато далі", – сказав генерал лейтенант.

Віктор Кононенко. Фото: скріншот
Віктор Кононенко. Фото: скріншот

Чи зможе Росія захопити Київ?

Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявив, що у разі масштабного вторгнення з Чернігівського напрямку Київ буде дуже складною цілю для Росії, незважаючи на близьку до нього відстань. А без підтримки авіації та ракет захопити столицю майже нереально.

За його словами, окупанти можуть сконцентруватися на Київському напрямку через Чернігівську область. Про це говорить і те, що до цієї частини кордону росіяни підтягли мобільні польові шпиталі, установки для розмінування, понтони. Також є зенітно-ракетні комплекси для прикриття пересування наземних військових колон.

Ярош зазначив, що з боку Чернігова до Києва лише 2,5 години танкового ходу, але швидкого нападу на столицю не вийде, оскільки ЗСУ чинитимуть запеклий опір.

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