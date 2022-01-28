Кличко готується до війни: озвучено план для киян

Віталій Кличко заявив, що не хоче вірити у повномасштабну війну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Напад Російської Федерації на Україну можливий.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" мер Києва Віталій Кличко.

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"Ми не хочемо в це вірити, це буде жах. Справді, ніхто не хоче крові та протистояння. Але є прислів'я – "Хочеш миру – готуйся до війни", – сказав він.

"Не виключаємо напад"

На його думку, якби 10 років тому хтось заявив, що Крим буде окупований, а 13 тис. українців загинуть, усі подумали б, що ця людина "хвора на голову".

"Ніхто не міг у це повірити, але сьогодні це реальність. Ми сподіваємося, що цього (нападу – Ред.) не відбудеться, але не виключаємо, що такий напад може статися", – сказав він.

Мер Києва Віталій Кличко, фото – Facebook/Кличко

Мислення Путіна

Також мер розповів про "місію" президента Росії Володимира Путіна:

"У мене складається таке враження, що у людини, яка перебуває при владі вже так багато років, викривлене мислення. Він про це говорив неодноразово: місія – відбудувати Радянський Союз чи імперію. І найбільша трагедія – він теж про це говорив – це розпад Радянського Союзу. Розуміємо, що без України – однієї з найбільших країн у Європі – відбудувати Російську імперію неможливо", – сказав Кличко.

Дії Києва

Також він заявив, що в Україні "мають готуватися" до можливої війни з РФ:

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"Мери міст відповідальні насамперед за інфраструктуру. У Києві у нас план є – я хочу його озвучити. Усю інформацію я не можу сказати... Навіть у мерів немає так званого "конверту", коли буде час "Ч", його буде відкрито, де буде чітко розписано алгоритм дій, що має статися. Ми спробували зібрати у Києві силовиків, поставити запитання".

За словами мера, у Києві зроблено все для того, щоб ключові об'єкти інфраструктури життєдіяльності – це близько 500 об'єктів – були захищені.

"У разі надзвичайної ситуації важливо, щоб у жодному разі не зникла електроенергія, водопостачання. Також має бути комунікація... Мають бути чіткі комунікації між різними гілками влади та керівниками об'єктів критичної інфраструктури. Все це розроблено – автономний алгоритм у Києві", – розповів Кличко.

До того ж, мер зазначив, що розроблено алгоритм дій у разі взяття під охорону ключових об'єктів, а також раптове відключення електроенергії.

"Щодо територіальної оборони – пункти зараз готуються. І вже велика кількість людей – цифру не озвучуватиму – туди записалися як резервісти в тому випадку, якщо буде надзвичайна ситуація. Також проінспектовані всі бомбосховища", – заявив він.

Нагадаємо, раніше голова федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія готова до нападу на Україну, проте остаточне рішення щодо вторгнення ще не прийняте, оскільки є "тисячі шляхів" ескалації кризи.

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За його словами, невідомо, чи задовольнять поточні переговори з Заходом вимоги Путіна.

Загроза вторгнення РФ