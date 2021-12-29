Використають "брудну бомбу": Гармаш передрік серйозне загострення на Донбасі

Сергій Гармаш. Фото: колаж "Сьогодні"

Представник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України Сергій Гармаш заявив, що варто очікувати на "серйозну конфронтацію". За його словами, як провокацію Росія може використати інформаційні вкидання на зразок історії з хімічною зброєю.

Про це Гармаш сказав у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі Україна 24.

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"Справді, дуже легко зробити таке лихо на Донбасі. Донбас переповнений об'єктами техногенно небезпечними. Серед них і ядерні об'єкти там є, які можуть використовуватися для створення тієї самої "брудної" бомби. Тож загроза є така", – сказав він.

Гармаш нагадав про заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, коли той повідомив про "американських військових найманцях в Україні", які нібито планують вчинити на Донбасі хімічну атаку.

"У мене викликають тривогу такі заяви Шойгу. Хоча мені здається, вони більше спрямовані на те, щоб змусити нас і США виправдовуватися і реагувати на безглузді заяви. Я думаю, що наближається серйозна конфронтація на Донбасі. Можливо, як привід для початку активних бойових дій можуть бути використані такі інформаційні приводи, на зразок хімічної атаки або чогось схожого", – сказав він.

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Ситуація на Донбасі