Используют "грязную бомбу": Гармаш предрек серьезное обострение на Донбассе

Сергей Гармаш. Фото: коллаж "Сегодня"

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Сергей Гармаш заявил, что стоит ожидать "серьезной конфронтации". По его словам, в качестве провокации Россия может задействовать вброс вроде истории с химическим оружием.

Об это Гармаш сказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

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"Действительно очень легко сделать такую беду на Донбассе. Донбасс переполнен объектами техногенно опасными. В том числе и ядерные объекты там есть, которые могут использоваться для создания той же "грязной" бомбы. Поэтому угроза есть такая", – сказал он.

Гармаш также напомнил о заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором он сообщил о нахождении в Украине американских военных наемников, которые якобы планируют на Донбассе устроить химическую атаку.

"У меня вызывает тревогу такие заявления Шойгу. Хотя мне кажется, они больше направлены на то, чтобы заставить нас и США оправдываться и реагировать на бессмысленные заявления. Я думаю, что грядет серьезная конфронтация на Донбассе. Возможно, как повод для начала активных боевых действий могут быть использованы такие информационные поводы, вроде химической атаки или чего-то похожего", — сказал он.

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Ситуация на Донбассе