Іллю Киву вигнали з ОПЗЖ

Киву виключили з партії. Колаж "Сьогодні"
Народний депутат Ілля Кива заявив, що його виключили з партії "Опозиційна платформа – За життя". Про це він сказав PavlovskyNews.
"Представники в партії Бойка Юрія Анатолійовича і Льовочкіна Сергія Володимировича домоглися мого виключення з партії. Це була їх системна робота, яку вони вели протягом цілого року, тому що я не давав їм можливості зливати партію, продавати її..." – сказав він.
Кива пояснив, чому його могли вигнати з партії.
"Я, звичайно, напевно їх не влаштовую зі своєю принциповою позицією, зі своїми поздоровленнями Путіну, зі своєю позицією по відношенню до нацистських злочинців, Бандери. Я, напевно, єдиний, хто в партії має силу і сміливість це говорити і це, напевно, дратує. Тому було прийнято таке рішення. Яке рішення буде прийнято у керівництва – це друге питання", – підкреслив нардеп.
Він додав, що глава полтавської обласної організації ОПЗЖ Олег Сазонов скликав конференцію і вирішив виключити з партії.
Скандали з Кивою
- Нещодавно у відповідь на спецоперацію СБУ з нейтралізації "силового центру" проросійського громадського об'єднання, яке контролював Кива, народний депутат України обізвав спецслужби "бл*дями".
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді в "радянській" шапці з зіркою.
- А трохи раніше Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі".
- 9 жовтня Кива влаштував перепалку з бійцями ЗСУ з передової. Він здивувався, що військові звернулися до нього не за статутом.
- 15 жовтня Кива влаштував стрілянину через Бандеру.