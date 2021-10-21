Іллю Киву вигнали з ОПЗЖ

Киву виключили з партії. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Ілля Кива заявив, що його виключили з партії "Опозиційна платформа – За життя". Про це він сказав PavlovskyNews.

"Представники в партії Бойка Юрія Анатолійовича і Льовочкіна Сергія Володимировича домоглися мого виключення з партії. Це була їх системна робота, яку вони вели протягом цілого року, тому що я не давав їм можливості зливати партію, продавати її..." – сказав він.

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Кива пояснив, чому його могли вигнати з партії.

"Я, звичайно, напевно їх не влаштовую зі своєю принциповою позицією, зі своїми поздоровленнями Путіну, зі своєю позицією по відношенню до нацистських злочинців, Бандери. Я, напевно, єдиний, хто в партії має силу і сміливість це говорити і це, напевно, дратує. Тому було прийнято таке рішення. Яке рішення буде прийнято у керівництва – це друге питання", – підкреслив нардеп.

Він додав, що глава полтавської обласної організації ОПЗЖ Олег Сазонов скликав конференцію і вирішив виключити з партії.

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Скандали з Кивою