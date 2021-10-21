Илью Киву выгнали из ОПЗЖ

Киву исключили из партии. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Илья Кива заявил, что его исключили из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом он сказал PavlovskyNews.

"Представители в партии Бойко Юрия Анатолиевича и Левочкина Сергея Владимировича добились моего исключения из партии. Это была их системная работа, которую они вели на протяжении целого года, потому что я не давал им возможности сливать партию, продавать ее…" – сказал он.

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Кива объяснил, почему его могли выгнать из партии.

"Я, конечно, наверно их не устраиваю со своей принципиальной позицией, со своими поздравлениями Путину, со своей позицией по отношению к нацистским преступникам, Бандере. Я, наверно, единственный, кто в партии имеет силу и смелость это говорить, и это, наверно, раздражает. Поэтому было принято такое решение. Какое решение будет принято у руководства – это второй вопрос", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что глава полтавской областной организации ОПЗЖ Олег Сазонов созвал конференцию и решил исключить из партии.

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