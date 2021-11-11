Ігор Терехов став новим мером Харкова – склав присягу

Ігор Терехов виграв вибори у першому турі/Колаж "Сьогодні"

Харків одержав нового мера після позачергових виборів. Ігор Терехов склав присягу харківського міського голови.

Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.

Реклама

Процедура

Як повідомляється, о 16:00 розпочалася позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання, на порядку денному якої було лише два питання – "Про дострокове припинення повноважень секретаря Харківської міської ради 8-го скликання", яким був до цього моменту Терехов, та "Різне" .

У розділі "Різне" переможець виборів склав присягу.

Суди