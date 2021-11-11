Ігор Терехов став новим мером Харкова – склав присягу

Ігор Терехов виграв вибори у першому турі/Колаж "Сьогодні"
Харків одержав нового мера після позачергових виборів. Ігор Терехов склав присягу харківського міського голови.
Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.
Процедура
Як повідомляється, о 16:00 розпочалася позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання, на порядку денному якої було лише два питання – "Про дострокове припинення повноважень секретаря Харківської міської ради 8-го скликання", яким був до цього моменту Терехов, та "Різне" .
У розділі "Різне" переможець виборів склав присягу.
Суди
- Вдень 11 листопада колегія Другого апеляційного адміністративного суду відмовила у перерахунку голосів у 4 районах міста кандидату у мери Михайлу Добкіну та Громадянській мережі ОПОРА у Харківській області.
- 1 листопада міська ТВК оголосила, що на позачергових виборах мера Харкова переміг чинний в. о. міського голови, кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов. За Терехова віддали свої голоси 146 тисяч мешканців Харкова. За Добкіна – 82 тисячі.
- 2 листопада ОПОРА вимагає відмінити підсумкові результати голосування, за якими переможцем оголосили Ігоря Терехова.
- 3 листопада Громадянська мережа ОПОРА повідомила про фальсифікації протоколів ще на десятках виборчих дільниць.
- 5 листопада Міська виборча комісія Харкова відмовилася перераховувати голоси на окремих дільницях та скасовувати перемогу Ігоря Терехова на виборах мера.
- 9 листопада окружний адмінсуд Харкова відмовив у перерахунку "спірних" голосів за позовом кандидата у мери Михайла Добкіна.