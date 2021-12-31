"Хотіла подивитися на Садового": помічниця Гарбарука пояснила "голу сукню"

Зліва направо: Гарбарук, Тишкун та Садовий. Колаж "Сьогодні"
Христина Тишкун, через наряд якої звільнився Ігор Гарбарук з посади заступник міністра освіти, пояснила, що вона не чиновниця і не була на офіційному заході, а тому могла собі дозволити вдіти відверту сукню. Про це вона розповіла в ефірі 1+1.
Вона пояснила, що насправді не є помічницею Гарбрука.
"Хочу одразу розставити крапки над "і". Я не є держслужбовцем, я — не працівник Міністерства освіти і не державний службовець. До Львова я їхала не на офіційний візит і ніколи не була помічницею заступника міністра. Ми з Ігорем Миколайовичем працювали над спільним проєктом , він був головним ідеологом цього проєкту та куратором. Я була пов'язана з цим проектом з боку медійності та комунікації, а не як його помічник", – розповіла Тишкун.
Дівчина наголосила, що поїхала до Львова на зустріч із друзями і не брала участі у жодних переговорах між чиновниками, а скандальне фото зробила через мера Львова.
"Скажу чесно, хотіла подивитися на Андрія Івановича (мера Львова Садового. – Ред.), він мені завжди імпонував, він мені цікавий як особистість, як професіонал своєї справи. Хотіла познайомитись та зробила фото", – розповідає Тишкун.
При цьому вона усвідомлює "вульгарність" сукні, але називає своє вбрання протестом.
"Мене хвилює з точки зору гендерної нерівності та проявів сексизму, з яким я стикаюся постійно. Мене оцінюють за мій зовнішній вигляд… Я просто одягла сукню", – каже Христина і додала, що отримала багато хейту та погроз.
Що за скандал із сукнею
- Нещодавно на той момент ще заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та його "помічниця" Христина Тишкун завітали до Львова та оглянули, як працюють навчально-практичні центри, а також побували на форумі з енергоефективності. Тишкун з'явилася на офіційній зустрічі у чорній сукні з наполовину оголеними грудьми без бюстгальтера, що викликало хвилю критики у соціальних мережах. Вона сама виклала фотографію у своєму Instagram-акаунті, однак після закрила до нього доступ.
- Скандал із Христиною Тишкун прокоментувала і колишня дружина Гарбарука. Анастасія Матюшевська стала на бік колишнього чоловіка і врахувала свій професійний обов'язок (вона сексолог).
- Сам Гарбарук роз'яснив усі причини скандалу. За його словами, державний чиновник відповідає не лише за себе, а й за своїх підлеглих.
- В результаті скандал закінчився тим, що сукню "помічниці" ексзаступника міністра Гарбарука продали на аукціоні в ефірі одного з телеканалів.