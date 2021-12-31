"Хотела посмотреть на Садового": помощница Гарбарука объяснила "голое платье"

Слева направо: Гарбарук, Тышкун и Садовой. Коллаж "Сегодня"

Кристина Тышкун, из-за наряда которой уволился Игорь Гарбарук с должности замминистра образования, объяснила, что она не чиновница и не была на официальном мероприятии, а посему могла себе позволить одеть откровенное платье. Об этом она рассказал в эфире 1+1.

Она объяснила, что на самом деле не является помощницей Гарбрука.

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"Хочу сразу расставить точки над "і". Я не являюсь госслужащим, я — не работник Министерства образования и не государственный служащий. Во Львов я ехала не на официальный визит и никогда не была помощницей заместителя министра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был главным идеологом этого проекта и куратором. Я была связана с этим проектом со стороны медийности и коммуникации, а не как его помощник", – рассказала Тышкун.

Девушка подчеркнула, что поехала во Львов на встречу с друзьями и не участвовала ни в каких переговорах между чиновниками, а скандальное фото сделала из-за мэра Львова.

"Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича (мэра Львова Садового. – Ред.), он мне всегда импонировал, он мне интересен как личность, как профессионал своего дела. Хотела познакомиться и сделала фото", – рассказывает Тышкун.

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При этом она осознает "пошлость" платья, но называет своя наряд протестом.

"Меня затрагивает с точки зрения гендерного неравенства и проявлений сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. Меня оценивают по моему внешнему виду … Я просто надела платье ", — говорит Кристина и добавила, что получила много хейта и угроз.

Что за скандал с платьем