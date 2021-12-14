"Хлопав без поваги" – Богдан пояснив звільнення Разумкова

Богдан вважає, що Разумков має непогане політичне майбутнє / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков втратив свою посаду у Верховній Раді тому, що не завжди був згоден із президентом Володимиром Зеленським, а також тому, що Зеленський постійно когось звільняє.

Про це заявив також звільнений, але раніше, колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Думка Богдана

"Так він усіх намагається (прибрати. – Ред.). Дивись: ми кладемо квіти та когось звільняємо. Ось у нас дві стадії роботи. У нас змінювалось міністрів – як за 20 років попередньої роботи. Сьомий губернатор Сумської області! Ну, людям подобається. І людям подобається, коли цих чинуш виганяють. І ось Володимир Олександрович – він робить те, що людям подобається. Він увесь час сидить і когось виганяє", – сказав Богдан в інтерв'ю Гордону.



Зеленський давно був незадоволений Разумковим, за словами ексглави Офісу президента.



"Ну, не любив. Вумничав: "То можна, то не можна, це буду, це не буду, це за законом, а те не за законом"... Я – закон, я – країна, я – Україна!. А плескав взагалі жахливо. "Ти плескаєш, але без поваги", – наголосив Богдан.



Тим не менш зараз Разумков має хороші позиції для політичного майбутнього.



"На якійсь посаді або в якійсь сфері, або в якійсь партії він буде присутнім. А якщо не буде цієї присутності, то пропаде. Але поки що це один із тих людей, хто реально найкраще з вихідців із "Слуги народу" себе позиціонує", – вважає Богдан.

Майбутнє Разумкова