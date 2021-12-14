"Хлопал без уважания" – Богдан объяснил увольнение Разумкова

Богдан считает, что у Разумкова есть неплохое политическое будущее / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Разумков лишился своего поста в Верховной Раде потому, что не всегда был согласен с президентом Владимиром Зеленским, а также потому, что Зеленский постоянно кого-то увольняет.

Об этом заявил также уволенный, но чуть раньше, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Мнение Богдана

"Так он всех старается (убрать. – Ред.). Смотри: мы кладем цветы и кого-то увольняем. Вот у нас две стадии работы. У нас менялось министров – как за 20 лет предыдущей работы. Седьмой губернатор Сумской области. Ну, людям нравится. И людям нравится, когда этих чинуш выгоняют. И вот Владимир Александрович – он же делает то, что людям нравится. Он все время сидит и кого-то выгоняет", – сказал Богдан в интервью Гордону.



Зеленский давно был недоволен Разумковым, по словам экс-главы Офиса президента.



"Ну, не любил. Умничал: "То льзя, то нельзя, это буду, это не буду, это по закону, а то не по закону"… Я – закон, я – страна, я – Украина! А хлопал вообще ужасно. "Ты хлопаешь, но без уважения", – отметил Богдан.



Тем не менее сейчас Разумков имеет хорошие позиции для политического будущего.



"На какой-то должности или в какой-то сфере, или в какой-то партии он будет присутствовать. А если не будет вот этого присутствия, то пропадет. Но пока что это один из тех людей, кто реально лучше всего из выходцев из "Слуги народа" себя позиционирует", – считает Богдан.

Будущее Разумкова