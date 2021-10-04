Георгій Закарашвілі раніше працював в МЗС Грузії. Фото: з відкритих джерел
Грузія призначила нового посла в Україні. Ним став Георгій Закарашвілі.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Він очолив свій пост з 1 жовтня 2021 року. Закарашвілі замінив в нашій державі Теймураза Шарашенідзе.
Що відомо про Закарашвілі
Новий посол був директором політичного департаменту МЗС Грузії. Він працював на дипломатичній службі з 2004 року.
Крім цього, Закарашвілі займав посаду посланника секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в Росії: в 2016 – 2019 роках. Перед цим був старшим радником.
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Відкликання попереднього посла Грузії
- Навесні 2020 року Шарашенідзе відкликали з Києва через позицію Тбілісі щодо Міхеїла Саакашвілі.
- На свій пост він повернувся майже через рік, у квітні 2021 року.
- Негайно зробити це вимагала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
Раніше ми повідомляли, що в Грузії затримали голову Виконавчого комітету реформ при президенті України, президента Грузії (2004-2013) Міхеїла Саакашвілі.
Також нагадаємо, його звинуватили у підготовці вбивств опозиціонерів.