МЗС: не втручаємося в справи Грузії, але вимагаємо дотримання прав Саакашвілі

В суботу МЗС України відвідав старший радник посольства Грузії

МЗС України швидко відреагувало на затримання Саакашвілі в Грузії / Колаж "Сьогодні"

У суботу, 2 жовтня, Міністерство закордонних справ України відвідав тимчасовий повірений Грузії в Україні, старший радник Сандро Топурія, якому були висловлені побажання Києва щодо затриманого напередодні громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

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Позиція України

В інформації зовнішньополітичного відомства сказано, що грузинський дипломат повідомив про обставини затримання в Грузії громадянина України Саакашвілі, інкримінованих йому статей грузинського кримінального кодексу.

"Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеіла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги. В МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії, – сказано в повідомленні.

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