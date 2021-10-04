Георгий Закарашвили ранее работал в МИД Грузии. Фото: из открытых источников

Грузия назначила нового посла в Украине. Им стал Георгий Закарашвили.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Он возглавил свой пост с 1 октября 2021 года. Закарашвили заменил в нашем государстве Теймураза Шарашенидзе.

Что известно о Закарашвили

Новый посол был директором политического департамента МИД Грузии. Он работал на дипломатической службе с 2004 года.

Кроме этого, Закарашвили занимал должность посланника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России: в 2016 – 2019 годах. Перед этим был старшим советником.

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Отзыв предыдущего посла Грузии

Весной 2020 года Шарашенидзе отозвали из Киева из-за позиции Тбилиси в отношении Михаила Саакашвили.

На свой пост он вернулся почти через год, в апреле 2021 года.

Немедленно сделать это требовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее мы сообщали, что в Грузии задержали главу Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президента Грузии (2004-2013) Михеила Саакашвили.

Также напомним, его обвинили в подготовке убийств оппозиционеров.