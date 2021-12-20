Готуються до новорічного шоу? Прогноз Луценка про підозру Порошенка

Луценко вважає, що недарма все відбувається перед святами / Колаж "Сьогодні"

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко (з 12 травня 2016 по 29 серпня 2019 року) вважає, що ситуація навколо п'ятого президента України почала розпалюватися саме зараз, бо владі України більше нема чим похвалитися.

Про це Юрій Луценко заявив у прямому ефірі на телеканалі "Україна 24".

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Все заради новорічного поздоровлення

"Чому саме зараз? Тому що у президента Зеленського зараз стоїть чергове епохальне завдання – записати новорічне послання українському народу. Вихвалятися досягненнями йому складно – бо потенційний енергетичний колапс, 100-тисячна армія агресора на наших кордонах. Досягнень позитивних немає практично в жодній сфері. Тому в цьому новому видосику гарант хоче показати якусь рішучу дію. Автоматники, прокурори та Петро Порошенко", – розповів Луценко.

При цьому він повідомив, що вже давно проти лідера "Європейської солідарності" відкрито близько 100 кримінальних проваджень.

"Ще кілька тижнів тому я публічно на одному з телеканалів говорив про те, що найближчим часом буде вигадана нова кримінальна справа чи підозра Петру Порошенку. Хочу повідомити, що Порошенко має приблизно 100 кримінальних проваджень. І це зовсім не перша справа і навіть не перша підозра", – резюмував колишній генеральний прокурор.

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Ситуація з Порошенком