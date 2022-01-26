"Готові навіть до повного захоплення України": у Держдепі зробили тривожну заяву про вторгнення Путіна

Венді Шерман. Фото: колаж "Сьогодні"
Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Захід готовий реагувати на різні сценарії, аж до повного захоплення України.
Про це вона заявила в ефірі телеканалу Україна 24.
"Якщо російські військові підуть на захоплення, це зруйнує всі принципи міжнародної безпеки, це не можна залишити безкарним. Ми також розглядаємо сценарії гібридної атаки. Для Росії мають бути наслідки", – сказала вона.
На думку Венді Шерман, і за даними розвідки США, вторгнення Росії може початися в середині лютого — вона підкреслила, що є у розвідки є ознаки цього. Але точно про плани Путіна не знають навіть у його оточенні, наголосила Шерман.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Крім того, генерал ЗСУ Сергій Кривоніс заспокоїв українців. За його словами, бліцкриг у Путіна не вийде. Він заявив, що не варто розглядати питання агресії Росії, враховуючи лише кількісний склад її армії.
- А глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Росії недостатньо сил для вторгнення.
Крім того, читайте у нашому матеріалі, хто така Венді Шерман і чому всі обговорюють її брошку з бурштину на переговорах із Росією.