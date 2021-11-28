ДБР зайнялося Бутусовим – за якими статтями розпочато розслідування

Бутусов вважає, що кримінальна справа - "відповідь" за пресмарафон / Колаж "Сьогодні"

Стрільба з артилерійської зброї головного редактора інформаційного порталу "Цензер.нет" Юрія Бутусова не залишилася непоміченою правоохоронними органами. Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження з відео, яке вдень виклав Бутусов на своїй сторінці у Фейсбуці.

Про це повідомляє ДБР.

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Розслідування

"Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння. За попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що журналіст зробив постріл із "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує постріл словами: "По окупантах вогонь!".

Реакція Бутусова

Бутусов швидко прокоментував розслідування та запевнив, що за кордон не виїжджатиме.

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"Президент Зеленський помстився мені за свою ганебну прес-конференцію. Державне бюро розслідувань щойно порушило проти мене справу за статтею 437 – планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни. Тобто це я все почав" , – написав Бутусов у Фейсбуці.

У коментарі "Сьогодні" Юрій Бутусов заявив, що насправді відбувається тиск на свободу слова.

"Я думаю, що для всіх очевидно, що це насправді пов'язане з прямим тиском на свободу слова. Це пов'язано з прес-конференцією, де я поставив президенту Володимиру Зеленському дуже просте запитання: чому він призначив на одну з найвищих постів у державі – начальника комітету з розвідки – російського агента Руслана Демченка. І чи не соромно президенту, що він ганьбить і переслідує українських військових розвідників і при цьому піднімає та захищає російську агентуру? І тепер така ось відповідь. Це демонстративний удар по свободі слова. Зеленський хоче показати, що він завжди може знайти привід, навіть найгірший. І дати підлеглим йому силовим структурам виконати "замовлення" – почати справу. І все це робиться в річницю розгону Майдану. І робить це заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Такий парадокс через 8 років після Майдану займається політичними переслідуваннями та прямим тиском на свободу слова", – заявив Бутусов.

Що було перед відео