Франція пригрозила РФ дуже тяжкими наслідками за напад на Україну

Ле Дріан попередив Кремль. Колаж "Сьогодні"

Росії загрожують серйозні наслідки у разі повномасштабного нападу на Україну. Захід уважно стежить за воєнною обстановкою.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає Bloomberg.

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Нещодавно США попередили європейських союзників, що Росія може планувати вторгнення в Україну. Такі припущення було зроблено на тлі нарощування військ та озброєнь вздовж кордону України.

"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до вкрай тяжких наслідків", – сказав французький міністр.

Він зазначив, що останнім часом у Путіна активно виражаються авторитарні тенденції, тому необхідно знайти "спосіб працювати разом", щоб запобігти можливій новій війні.

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Глава МЗС Франції закликав Москву використати свій вплив для вирішення міграційної кризи в Білорусі, оскільки самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ризикує викликати гуманітарну катастрофу.

"Зараз для Росії час чинити тиск (на Білорусь. – Ред.)", – підкреслив Ле Дріан.

Росію усі попереджають