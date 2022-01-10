То була брехня? Стефанчук прояснив один момент із підозрою Порошенку

Стефанчука не повідомили про підозру Порошенку. Колаж "Сьогодні"
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не отримував від правоохоронних органів повідомлення про оголошення підозри народному депутату Петру Порошенку. Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко звинуватила Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора у брехні. Про це вона написала у Facebook.
Вона нагадала, що наприкінці грудня зверталася до Стефанчука із запитом, чи отримував він офіційну інформацію про нібито вручення підозри п'ятому президентові України.
"Шановний пан спікер поінформував нас з Артуром Герасимовим, що нічого подібного не отримував. В той же день "репресивні" (правоохоронні) органи видали брехливу інформацію, що начебто ГПУ ще 20 грудня відправив в ВР відповідного листа! І ось маємо офіційну відповідь від голови ВР, що станом на 29 грудня ніяких повідомлень від "репресивних" органів не отримував. Брехуни. Фальсифікатори. Служки Банкової. Це я про ГПУ і ДБР", – написала Геращенко.
Що не так із підозрою?
- Стаття 482-2 КПК України каже, що "орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це голову Верховної Ради України".
- Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій т. зв. "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- 24 грудня суд дозволив затримати Порошенка для його примусового приводу до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешт із можливістю внесення застави в один мільярд гривень.