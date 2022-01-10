Это была ложь? Стефанчук прояснил один момент с подозрением Порошенко

Стефанчука не уведомили о подозрении Порошенко. Коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не получал от правоохранительных органов уведомления об объявлении подозрения народному депутату Петру Порошенко. Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обвинила Госбюро расследований и Офис генпрокурора во лжи. Об этом она написала в Facebook.

Она напомнила, что в конце декабря обращалась к Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении подозрения пятому президенту Украины.

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"Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал. В тот же день "репрессивные" (правоохранительные) органы издали лживую информацию, что вроде бы ГПУ еще 20 декабря отправило в ВР соответствующее письмо. И вот есть официальный ответ от председателя ВР, что по состоянию на 29 декабря никаких уведомлений от "репрессивных" органов не получал. Ложь. Фальсификаторы. Слуги Банковой. Это я о ГПУ и ГБР", – написала Геращенко.

Что не так с подозрением?