Это была ложь? Стефанчук прояснил один момент с подозрением Порошенко

Стефанчука не уведомили о подозрении Порошенко. Коллаж "Сегодня"
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не получал от правоохранительных органов уведомления об объявлении подозрения народному депутату Петру Порошенко. Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обвинила Госбюро расследований и Офис генпрокурора во лжи. Об этом она написала в Facebook.
Она напомнила, что в конце декабря обращалась к Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении подозрения пятому президенту Украины.
"Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал. В тот же день "репрессивные" (правоохранительные) органы издали лживую информацию, что вроде бы ГПУ еще 20 декабря отправило в ВР соответствующее письмо. И вот есть официальный ответ от председателя ВР, что по состоянию на 29 декабря никаких уведомлений от "репрессивных" органов не получал. Ложь. Фальсификаторы. Слуги Банковой. Это я о ГПУ и ГБР", – написала Геращенко.
Что не так с подозрением?
- Статья 482-2 КПК Украины гласит, что "орган или должностные лица, которые задержали народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении, или применили к нему меры пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады".
- Напомним, 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций т. н. "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- 24 декабря суд разрешил задержать Порошенко для его принудительно привода в суд, где ему будут избирать меру пресечения. Прокуратура будет просить арест с возможностью внесения залога в один миллиард гривен.