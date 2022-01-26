Є сильний сигнал і бажання: Єрмак оголосив результати "нормандської" зустрічі

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про підсумки зустрічі у "нормандському форматі", що відбулася 26 січня у Парижі. Участь у ній взяли радники глав "Нормандської четвірки".

"Сам факт відновлення формату – сильний сигнал. Була змістовна та непроста розмова", – розповів Єрмак.

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Сторони відкрито наголосили, що є багато розбіжностей, але є бажання працювати, сказав глава ОП. Підтримано рішення, що робота у підгрупах триватиме.

Глава Офісу президента наголосив, що Україна має принципову позицію.

"Ми не даємо шансів тим, хто розганяє "зраду". Всі ці сили працюють для того, щоб зірвати переговори, але позиція нашої команди принципова і не залежить від думки цих сил. Хочу подякувати партнерам по "нормандському формату", які роблять все для підтримки України, це увінчається успіхом, продовжуємо працювати над цим", – заявив він.

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Єрмак повідомив, що наступна зустріч буде у Берліні за 2 тижні.

"Хочу подякувати вам за інтерес, який ви виявляєте. Це в центрі уваги всього світу", – відзначив глава ОП.

Зустріч у "нормандському форматі"

Нагадаємо, у середу, 26 січня, в Єлисейському палаці у Парижі відбулися переговори радників глав держав "нормандського формату". Ініціаторами переговорів виступили канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

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Україну на переговорах представляв керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, від Москви був заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак.

Перед переговорами Андрій Єрмак заявив, що нинішні переговори радників матимуть суто консультаційний характер і представники не уповноважені підписувати будь-які спільні документи.

Лідери "Нормандської четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року, також у Парижі. Вона стала першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року.

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