Процес пішов. Шольц заявив про прогрес у переговорах щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі зрушили з мертвої точки і Берлін домагатиметься нової "нормандської зустрічі" на рівні лідерів держав. Особливо це важливо на тлі накопичення військ РФ на кордонах з Україною. Про це пише DW.
Військова загроза
Він звинуватив Росію в тому, що, окупувавши український Крим у 2014 році, Москва порушила основний принцип неприпустимості нового переділу кордонів у Європі. Канцлер закликав повернутись до цього принципу.
"Це серйозна загроза безпеці в Європі. Нарощування військ вздовж українського кордону має нас турбувати. Особисто у мене це викликає дуже і дуже велике занепокоєння", – сказав Шольц.
Далі по темі
Росію посадили за стіл переговорів
Німецький канцлер радий відкриттю різних каналів для переговорів з Росією. Вже відбулися зустрічі між представниками Росії, США та НАТО. А сьогодні очікується засідання РФ – ОБСЄ.
Шольц пообіцяв, що уряд Німеччини також активно домагатиметься відновлення переговорів у "нормандського форматі" (Україна, Росія, ФРН, Франція), що має на меті знайти мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Нині тривають переговори на чотирьох рівнях. Це добрий прогрес. Усі дипломатичні засоби мають використовуватися для поліпшення європейської безпеки", – вважає Шольц.
Переговори щодо Донбасу
- Напередодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після довгого простою "нормандський формат" знову запрацював і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу. Він вважає, що "нормандська зустріч" відбудеться найближчим часом.
- 7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки". Її лідери востаннє зустрічалися у грудні 2019 року.
- 11 січня президент Володимир Зеленський прийняв у Києві зовнішньополітичних радників лідерів Франції та Німеччини, Еммануеля Бонна і Єнса Плетнера, з якими обговорив питання врегулювання конфлікту на Донбасі та майбутню "нормандську зустріч". Український лідер заявив, що готовий домовлятися.
- У Кремлі у відповідь на заяву Зеленського сказали, що російська сторона готова домовлятися про деескалацію ситуації на Донбасі, але за певних умов.
- А після вчорашніх переговорів Росії з НАТО Москва висунула Україні ультиматум, назвавши умови для припинення війни на Донбасі.