"Есть сильный сигнал и желание": Ермак объявил результаты нормандской встречи

Ермак прокомментировал итоги встречи в Нормандском формате. Коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал об итогах встречи в Нормандском формате, которая состоялась 26 января в Париже. Участие в ней приняли советники глав государств "нормандской четверки".

"Сам факт возобновления формата – сильный сигнал. Был содержательный и непростой разговор", — сказал он.

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Стороны открыто зафиксировали, что есть много разногласий, но есть желание работать, отметил глава ОП. Стороны поддержали тезис что работа в подгруппах будет продолжаться.

"Сегодня первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 года", — сказал Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что Украина готова к переговорам и встречам 24/7.

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"Мы не даем шансов тем, кто разгоняет "зраду". Все эти силы работают для того, чтобы сорвать разговоры, но позиция нашей команды принципиальная и не зависит от мнения этих сил. Хочу поблагодарить парнетров по нормандскому формату. Которые делают все для поддержки Украины, это увенчается успехом, продолжаем работать над этим", — заявил он.

Также Ермак сообщил, что следующая встреча будет в Берлине через 2 недели.

"Хочу поблагодарить вас за интерес, который вы проявляете. Это в центре внимания всего мира", — отметил глава ОП

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Встреча в Нормандском формате

Напомним, в среду 26 января в Елисейском дворце в Париже состоялись переговоры советников глав государств Нормандского формата. Инициаторами переговоров выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Украину на переговорах представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, от Москвы был заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

Перед переговорами глава ОП Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры советников будут носить исключительно консультационный характер и представители не будут уполномочены подписывать какие-либо совместные документы.

Лидеры "нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года — также в Париже. Она стала первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года.

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