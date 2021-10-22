Є два види "темників": у Зеленського пояснили свою поведінку зі ЗМІ

Михайло Подоляк не зрозумів, які можуть бути претензії до Банкової в частині свободи слова / Колаж "Сьогодні"

Офіс президента України не здійснює тиск на ЗМІ, в той же час ряд ЗМІ дозволяють собі маніпулятивну стратегію в питаннях, які стосуються Банкової.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час прямого ефіру ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", коментуючи ситуацію зі звинуваченням ведучою ток-шоу "Зворотний відлік" телеканалу "Суспільне мовлення" (UA: Перший) в тиску на програму.

Реклама

Потонути в скандалах

Спочатку Подоляк розповів про види темників. "Перший – поганий, який мав місце в Україні у 2002-2004 роках. Це коли інформаційний департамент того чи іншого державного органу писав техзавдання для журналіста. Які теми можна взяти, які теми не потрібно брати, як ці теми висвітлювати, де ставити акценти. Ці темники віддавали редакціям. Це є прямим втручанням у роботу редакції. Це загроза свободі слова пряма", – розповів радник голови ОП.

Однак є й інший тип.

"Ми не говоримо теми... У редакційну політику Офіс президента або будь-який інший орган сьогодні не втручається. Ми можемо тільки брифувати своїх спікерів. Що це означає? Журналісти повинні отримати якісного спікера, який буде глибоко в матеріалі. Це загальноприйнята у всіх країнах практика. Людина, яка приходить в ефір від партії влади, має вміти аргументовано вести дискусію. У неї повинні бути довідкові матеріали, вона має вміти чітко відповідати на запитання. Ось цим ми займаємося. Жодних інших позитивних способів втручання або роботи з журналістами не буває", – підкреслив Подоляк.

Реклама

Михайло Подоляк зазначив, що цензура зазвичай це дуже коротка стратегія. Лише на короткий час з її допомогою можна змінити інформаційний порядок, але вона все одно залишається, а у людей починає загострюватися увагу до цієї теми і через якийсь час в середньостроковій перспективі будь-яка тема стане вибуховий .

"Той, хто йде по шляху цензурування інформаційного простору, допускає фундаментальну помилку. Він сам себе рано чи пізно втопить в скандалах. Це безглузда стратегія, у нас цієї стратегії точно немає", – запевнив Подоляк.

Реклама

Скандал