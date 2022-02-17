Ескалація на Донбасі: Зеленський на катері прибув до зони ООС (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушив у зону проведення Операції об'єднаних сил морем, опублікувавши відповідне фото з катера в Instagram. Він прибув у прифронтовий Маріуполь,

Сьогодні з самого ранку з Донбасу долинають тривожні новини: бойовики обстріляли Станицю Луганську. Можливо, з цим пов'язаний візит президента в зону бойових дій – його супроводжують інші військові катери.

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Після цього Зеленський прибув до Маріуполя. Також він повідомив у сторіз, що ознайомився з системою охорони державного контролю та бойовим чергуванням військових.

Що сталося

Станом на ранок 17 лютого у Станиці Луганській тривали обстріли. Снаряди потрапили до дитячого садка – дітей евакуювали. Про це сайту "Сьогодні" повідомили в Міністерстві оборони України.

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Половина Станиці Луганської залишилася без електрики. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.

У Станиці Луганській відбувся обстріл. Фото: штаб ООС

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Раніше повідомлялося, що біля м. Щастя Луганської області вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли селища Старий Айдар та Лобачеве. Наголошується, що вороги можуть відкрити повторну стрілянину.

Нагадаємо, в Мережі російські окупанти звинувачували українських військових у тому, що вони начебто обстріляли територію ОРДЛО. У пресслужбі штабу ООС "Сьогодні" повідомили, що це фейкова інформація.

Загроза нападу Росії