Эскалация на Донбассе: Зеленский на катере прибыл в зону ООС (видео)

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправился в зону проведения Операции объединенных сил по морю, опубликовав соответствующее фото с катера в Instagram. Он прибыл в прифронтовой Мариуполь.

Сегодня с самого утра с Донбасса доносятся тревожные новости: боевики обстреляли Станицу Луганскую. Возможно, с этим и связан визит президента в зону боевых действий – его сопровождают другие военные катера.

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После этого Зеленский прибыл в Мариуполь. Также он сообщил в сториз, что ознакомился с системой охраны государственного контроля и боевым дежурством военных.

Что произошло

По состоянию на утро 17 февраля в Станице Луганской продолжались обстрелы. Снаряды попали в детский сад – детей эвакуировали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Половина Станицы Луганской осталась без электричества. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие

В Станице Луганской произошел обстрел. Фото: штаб ООС

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Ранее также сообщалось, что возле г. Счастье Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачово. Отмечается, что враги могут открыть повторную стрельбу.

Напомним, в Сети российские оккупанты обвиняли украинских военных в том, что они якобы обстреляли территорию ОРДЛО. В пресс-службе штаба ООС "Сегодня" сообщили, что это фейковая информация.

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