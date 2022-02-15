ЄС готує зустріч, яка має забезпечити мир в Україні

Країни Європейського Союзу обговорюють пакет санкцій проти Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього тижня може відбутися зустріч лідерів країн Європейського Союзу для обговорення ситуації довкола України.

Про це повідомляє Financial Times.

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Прийняття рішення

Як повідомляється, 17-18 лютого має відбутися саміт ЄС-Африка, де президент Європейської ради Шарль Мішель може розглянути проведення такої зустрічі щодо України.

Також у Москві має відбутися зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, після якої і може бути ухвалено рішення про проведення саміту ЄС. Наголошується, що країни ЄС обговорюють пакет санкцій щодо РФ на випадок її вторгнення до України.

Фото: REUTERS/Yves Herman

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Загроза вторгнення РФ в Україну

Росія стягнула понад 100 тисяч військових до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Також цю дату, за даними британського видання The Guardian, називав президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

Також група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

При цьому Росія відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.

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Нагадаємо, Україна скликає термінову зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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