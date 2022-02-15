ЕС готовит встречу, которая призвана обеспечить мир в Украине

Страны Европейского Союза обсуждают пакет санкций в отношении России. / Фото: Коллаж: Сегодня

На этой неделе может состояться встреча лидеров стран Европейского Союза для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Financial Times.

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Принятие решения

Как сообщается, 17-18 февраля должен состояться саммит ЕС-Африка, где президент Европейского совета Шарль Мишель может рассмотреть проведение такой встречи по Украине.

Также в Москве должна состояться встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, после которой и может быть принято решение о проведении саммита ЕС. Отмечается, что страны ЕС обсуждают пакет санкций в отношении РФ на случай ее вторжения в Украину.

Фото: REUTERS/Yves Herman

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Угроза вторжения РФ в Украину

Россия стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. Также эту дату, по данным британского издания The Guardian, называл президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

Также группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

При этом Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.

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Напомним, Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

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