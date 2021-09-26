Ердоган розлютив Кремль заявою про Крим: що відповіли у Путіна

Пєсков (праворуч) обурений поведінкою Ердогана. Колаж "Сьогодні"

У Кремлі незадоволені висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про невизнання анексії Криму. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це залишило неприємний слід напередодні його візиту в Москву.

Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів, передає Інтерфакс.

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Днями турецький лідер на Генасамблеї ООН виступив на підтримку територіальної цілісності України і заявив, що анексію півострова Туреччина не визнає.

За словами представника Кремля, традиції міжнародної політики не передбачають, щоб лідери держав напередодні візитів один до одного робили заяви щодо чутливих тем. Для росіян це питання окупованого Криму.

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"У цій ситуації, напевно, але трішки, так би мовити, залишило неприємний слід, що подібні заяви стали озвучуватися в дні завершення підготовки до майбутнього візиту. Але тим не менше, це жодним чином не руйнує перспективи проведення успішного і змістовного, і конструктивного робочого візиту президента Ердогана в Росію. Ми знаємо, що ми категорично не згодні з цього питання (щодо Криму. – Ред.), і ми знаємо, що немає можливості досягти згоди в даний момент", – сказав Пєсков.

Спікер Кремля зазначив, що позиція Ердогана щодо Криму в Росії добре відома (півострів належить Україні, але був окупований Росією).

Окупація Криму Росією

Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

У свою чергу Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що вигнати Росію з Криму до кінця окупації буде неможливо. Він назвав Україну дивною державою, яка не зовсім готова до звільнення захопленого окупантами півострова.

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