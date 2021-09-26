Эрдоган разозлил Кремль заявлением о Крыме: что ответили у Путина

Песков (справа) возмущен поведением Эрдогана. Коллаж "Сегодня"

В Кремле недовольны высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании аннексии Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это оставило неприятный след накануне его визита в Москву.

Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, передает Интерфакс.

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На днях турецкий лидер на Генассамблее ООН выступил в поддержку территориальной целостности Украины и заявил, что аннексию полуострова Турция не признает.

По словам представителя Кремля, традиции международной политики не предусматривают, чтобы лидеры государств накануне визитов друг к другу делали заявления по чувствительным темам. Для россиян это вопрос оккупированного Крыма.

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"В этой ситуации, наверное, но чуть-чуть, так сказать, оставило неприятный след, что подобные заявления стали озвучиваться в дни завершения подготовки к предстоящему визиту. Но тем не менее, это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного и содержательного, и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию. Мы знаем, что мы категорически не согласны по этому вопросу (Крыма. – Ред.), и мы знаем, что нет возможности достичь согласия в настоящий момент", – сказал Песков.

Спикер Кремля отметил, что позиция Эрдогана по Крыму в России хорошо известна (полуостров принадлежит Украине, но был оккупирован Россией).

Оккупация Крыма Россией

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что выгнать Россию из Крыма до конца оккупации будет невозможно. Он назвал Украину странным государством, которое не совсем готово к освобождению захваченного оккупантами полуострова.

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