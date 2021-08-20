Кулеба: Выгнать Россию из Крыма до конца оккупации будет невозможно

Министр назвал Украину странным государством, которые не совсем готово к освобождению захваченного оккупантами полуострова, и объяснил почему

Кулеба считает, что Украина должна подготовится к деоккупации. Коллаж "Сегодня"

Россия превратила Крым в военную базу и до полного его освобождения полуостров демилитаризировать будет невозможно. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина недостаточно готова к деоккупации, но в нужный момент сможет справиться с вызовами.

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Об этом он сказал в интервью НВ.

По его словам, Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая то, что этот регион полностью контролируется Россией – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крыма.

"Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское", – сказал Кулеба.

На вопрос, готово ли государство к деоккупации полуострова, когда оттуда уйдет Россия, он ответил: "Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но так или иначе всегда способна справиться с тем или иным вызовом".

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Министр считает, что у военных, МВД, экономистов, педагогов, экологов, госуправленцев должен быть уже план на случай, когда начнется деоккупация Крыма.

"Но за последний год Украина стала гораздо более подготовленной к деоккупации Крыма, чем была в течение всех предыдущих семи лет. У нас появилась стратегия деоккупации Крыма, Министерство реинтеграции реализует ряд программ, связанных с Крымом. Мы создаем "Крымскую платформу". То есть все эти колесики государственной машины начали крутиться, и это делает меня счастливым. А если мы вместе с вами создадим еще, условно, "моду на Крым", то люди сами захотят участвовать", – добавил глава МИД Украины.

Оккупация Крыма Россией

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что Крым никогда не будет русским. Пусть оккупанты хоть историю перепишут и переназовут крымские города, но от крымских татар не избавятся.