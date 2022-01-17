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Ексміністра часів Порошенка оголосили у розшук: що він накоїв

Марія Дмитренко
17 січня, 14:36
Про підозру Демчишину оголосили ще восени

Ексміністр Володимир Демчишин. Фото: колаж "Сьогодні"

Ексміністра енергетики та вугільної промисловості (за президентства Петра Порошенка) Володимира Демчишина оголосили у міжнародний розшук у справі про вугілля з ОРДЛО.

Про це повідомляє ДБР.

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Відомо, що Демчишину повідомили про підозру у зазначеному виробництві ще у листопаді 2021 року, тоді ж підозри вручили бізнесменові Сергію Кузярі та куму Путіна Віктору Медведчуку. На цей момент його місцезнаходження невідоме.

За версією слідства, Демчишин видав низку наказів у 2014-2015 роках щодо призначення на посади у державних підприємствах на окупованих територіях представників "Л/ДНР".

Крім того, він нібито змусив керівників державної енергогенеруючої компанії підписати угоди з терористами. Йдеться про постачання вугілля на суму понад 3 млрд грн.

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"Вугільна справа"

  • За даними слідства, п'ятий президент України Петро Порошенко разом із Віктором Медведчуком, Сергієм Кузярою та Володимиром Демчишиним за попередньою змовою забезпечили купівлю вугілля у підприємств, підконтрольних терористичним організаціям "Л/ДНР" за державні кошти.
  • На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – йому звинувачують у державній зраді та сприянні терористам.
  • 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО із можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень. 10 січня Печерський суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід для підозрюваного.
  • 20 грудня вже й Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому також звинувачують державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".