Ексміністра часів Порошенка оголосили у розшук: що він накоїв

Ексміністр Володимир Демчишин. Фото: колаж "Сьогодні"
Ексміністра енергетики та вугільної промисловості (за президентства Петра Порошенка) Володимира Демчишина оголосили у міжнародний розшук у справі про вугілля з ОРДЛО.
Про це повідомляє ДБР.
Відомо, що Демчишину повідомили про підозру у зазначеному виробництві ще у листопаді 2021 року, тоді ж підозри вручили бізнесменові Сергію Кузярі та куму Путіна Віктору Медведчуку. На цей момент його місцезнаходження невідоме.
За версією слідства, Демчишин видав низку наказів у 2014-2015 роках щодо призначення на посади у державних підприємствах на окупованих територіях представників "Л/ДНР".
Крім того, він нібито змусив керівників державної енергогенеруючої компанії підписати угоди з терористами. Йдеться про постачання вугілля на суму понад 3 млрд грн.
"Вугільна справа"
- За даними слідства, п'ятий президент України Петро Порошенко разом із Віктором Медведчуком, Сергієм Кузярою та Володимиром Демчишиним за попередньою змовою забезпечили купівлю вугілля у підприємств, підконтрольних терористичним організаціям "Л/ДНР" за державні кошти.
- На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – йому звинувачують у державній зраді та сприянні терористам.
- 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО із можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень. 10 січня Печерський суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід для підозрюваного.
- 20 грудня вже й Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому також звинувачують державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".