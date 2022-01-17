Экс-министра времен Порошенко объявили в розыск: что он натворил

Экс-министр Владимир Демчишин. Фото: коллаж "Сегодня"
Экс-министра энергетики и угольной промышленности (при президентстве Петра Порошенко) Владимира Демчишина объявили в международный розыск по делу об угле из ОРДЛО.
Об этом сообщает ГБР.
Известно, что Демчишину сообщили о подозрении в указанном производстве еще в ноябре 2021 года, тогда же подозрения вручили бизнесмену Сергею Кузяри и куму Путина Виктору Медведчуку. На данный момент его местонахождение неизвестно.
По версии следствия, Демчишин издал ряд приказов в 2014-2015 годах о назначении на должности на государственных предприятиях на оккупированных территориях представителей "Л/ДНР".
Кроме того, он якобы заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании подписать договоры с террористами. Речь идет о поставках угля на сумму более 3 млрд грн.
"Угольное дело"
- По данным следствия, пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с Виктором Медведчуком, Сергеем Кузярой и Владимиром Демчишиным по предварительному сговору обеспечили покупку угля у предприятий, подконтрольных террористическим организациям "Л/ДНР" за государственные средства.
- В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие террористам.
- 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. 10 января Печерский суд Киева продлил на два месяца меру пресечения для подозреваемого.
- 20 декабря и Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему также вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".