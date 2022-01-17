Экс-министра времен Порошенко объявили в розыск: что он натворил

Экс-министр Владимир Демчишин. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-министра энергетики и угольной промышленности (при президентстве Петра Порошенко) Владимира Демчишина объявили в международный розыск по делу об угле из ОРДЛО.

Об этом сообщает ГБР.

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Известно, что Демчишину сообщили о подозрении в указанном производстве еще в ноябре 2021 года, тогда же подозрения вручили бизнесмену Сергею Кузяри и куму Путина Виктору Медведчуку. На данный момент его местонахождение неизвестно.

По версии следствия, Демчишин издал ряд приказов в 2014-2015 годах о назначении на должности на государственных предприятиях на оккупированных территориях представителей "Л/ДНР".

Кроме того, он якобы заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании подписать договоры с террористами. Речь идет о поставках угля на сумму более 3 млрд грн.

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"Угольное дело"