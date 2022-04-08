Екс-мер Харкова Добкін став дияконом

Добкін став священнослужителем / Фото: Колаж: Сьогодні

Митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій здійснив обряд та поставив екс-мера Харкова Михайла Добкіна у сан диякона УПЦ МП. Про це повідомляє прес-служба Харківської єпархії.

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"За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна", – йдеться у повідомленні.

Батько ПЦУ та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор зазначив, що тепер до Добкіна слід звертатися "отче".

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