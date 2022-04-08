Екс-мер Харкова Добкін став дияконом

Добкін став священнослужителем / Фото: Колаж: Сьогодні
Митрополит Московського патріархату в Україні Онуфрій здійснив обряд та поставив екс-мера Харкова Михайла Добкіна у сан диякона УПЦ МП. Про це повідомляє прес-служба Харківської єпархії.
"За богослужінням митрополит Онуфрій звершив хіротонію в диякони випускника Харківської духовної семінарії Михайла Добкіна", – йдеться у повідомленні.
Батько ПЦУ та викладач Київської православної богословської академії Іван Сидор зазначив, що тепер до Добкіна слід звертатися "отче".
Добкін програв вибори у Харкові
- 1 листопада 2021 року міська ТВК оголосила, що на позачергових виборах мера Харкова переміг діючий в. о. міського голови, кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов. За Терехова віддали свої голоси 146 тисяч мешканців Харкова. За Добкіна – 82 тисячі.
- 2 листопада ОПОРА вимагає відмінити підсумкові результати голосування, за якими переможцем оголосили Ігоря Терехова.
- 3 листопада Громадянська мережа ОПОРА повідомила про фальсифікації протоколів ще на десятках виборчих дільниць.
- 5 листопада Міська виборча комісія Харкова відмовилася перераховувати голоси на окремих дільницях та скасовувати перемогу Ігоря Терехова на виборах мера.
- 9 листопада окружний адмінсуд Харкова відмовив у перерахунку "спірних" голосів за позовом кандидата у мери Михайла Добкіна.