Экс-мэр Харькова Добкин стал диаконом

Добкин стал священнослужителем / Фото: Коллаж: Сегодня

Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий совершил обряд и поставил экс-мэра Харькова Михаила Добкина в сан диакона УПЦ МП. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской епархии.

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"За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", – говорится в сообщении.

Отец ПЦУ и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор отметил, что теперь к Добкину, следует обращаться "отче".

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