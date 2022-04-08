Экс-мэр Харькова Добкин стал диаконом

Добкин стал священнослужителем / Фото: Коллаж: Сегодня
Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий совершил обряд и поставил экс-мэра Харькова Михаила Добкина в сан диакона УПЦ МП. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской епархии.
"За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", – говорится в сообщении.
Отец ПЦУ и преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор отметил, что теперь к Добкину, следует обращаться "отче".
Добкин проиграл выборы в Харькове
- 1 ноября 2021 года городской ТИК объявил, что на внеочередных выборах мэра Харькова победил действующий и. о. городского головы, кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов. За Терехова отдали свои голоса 146 тысяч жителей Харькова. За Добкина – 82 тысячи.
- 2 ноября ОПОРА потребовала отменить итоговые результаты голосования, по которым победителем объявили Игоря Терехова.
- 3 ноября Гражданская сеть ОПОРА сообщила о фальсификациях протоколов еще на десятках избирательных участков.
- 5 ноября Городская избирательная комиссия Харькова отказалась пересчитывать голоса на отдельных участках и отменять победу Игоря Терехова на выборах мэра.
- 9 ноября окружной админсуд Харькова отказал в пересчете "спорных" голосов по иску кандидата в мэры Михаила Добкина.