Ледь стоїть на ногах. У Грузії заявили про критичний стан Саакашвілі

Саакашвілі просять терміново перевести до нормальної клініки. Колаж "Сьогодні"
Група лікарів під егідою грузинського омбудсмена констатувала – за багатьма життєвими показниками стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі критичний. Його рекомендували перевести до цивільної багатофункціональної клініки.
Про це пише Інтерфакс.
Ця група діє паралельно створеному владою консиліуму лікарів і дала свій висновок щодо стану політика у в'язниці.
"Стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі нині критичний за багатьма життєвими показниками, тому ми вважаємо, що тюремна лікарня не готова надати необхідне лікування Саакашвілі, який перебуває в такому критичному стані. Оскільки Михайло Саакашвілі не припиняє голодування, з кожним днем його стан буде погіршуватися. Ми рекомендуємо госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування", – сказав лікар Георгій Григолія.
У свою чергу одна з лідерів грузинської опозиції Ека Херхеулідзе, яка зустрілася з Саакашвілі у тюремній лікарні, підтвердила його "вкрай важкий" стан.
"У Михайла Саакашвілі сьогодні різко підвищився тиск. Він важко пересувається і не в змозі тримати рівновагу, стоячи на ногах", – сказала вона.
У Саакашвілі справи все гірші
- Після переведення українсько-грузинського політика до нової тюремної лікарні стан здоров'я у нього не покращився, а голодування він не припинив. Нещодавно його особистий лікар заявив про погіршення стану Саакашвілі, що той навіть не зміг підвестися з ліжка.
- 16 листопада український омбудсмен Людмила Денісова прилетіла до Грузії, але її не пустили до політика. Вона хотіла обговорити умови утримання в'язня. У Міністерстві юстиції Грузії назвали причину, чому не пустили Денісову.
- Син Саакашвілі звернувся до грузинської влади із проханням припинити вбивство батька. Те, що відбувається зараз у в'язниці, він назвав "небезпечною та потворною розправою".
- Тим часом Європейський суд з прав людини визнав загрозу життю Саакашвілі. Справа Саакашвілі проти Грузії набула статусу пріоритетної в ЄСПЛ.