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Син Саакашвілі: "Будь ласка, припиніть вбивство батька"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 листопада, 21:04
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26-річний юнак звернувся до прихильників влади, щоб вони припинили розправу над своїм колишнім президентом
Едуард Саакашвілі обурений кадрами негідного поводження з його батьком / Колаж "Сьогодні"
Едуард Саакашвілі обурений кадрами негідного поводження з його батьком / Колаж "Сьогодні"

Старший син третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який уже два місяці перебуває у грузинській в'язниці Едуард Саакашвілі поширив звернення, в якому вимагає, щоб його батька перевели до цивільної клініки.

Про це повідомляє агенція "Грузія online".

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Звернення

"Я завжди був далекий від політики і зараз звертаюсь до вас, як син. Син, який бачить, що його батькові загрожує небезпека. Коли мого батька затримали, я щиро думав, що йому будуть надані належні умови, і до нього ставитимуться гідно, а його здоров'ю не загрожуватиме небезпека. Але сталося, що сталося. Я дивуюсь, чому мого батька не хочуть перевести в клініку, мене вразили кадри негідного поводження з моїм батьком, які назавжди віддрукувалися у мене в пам'яті", – написав у відкритому зверненні Едуард.

26-річний юнак звернувся до прихильників влади, щоб вони все ж таки об'єктивно і виважено оцінили все те, що в минулому зробив його батько для Грузії. Те, що відбувається зараз, він назвав "небезпечною та потворною розправою".

"В наявності, у кращому разі байдужість, у гіршому – навмисне вбивство. Сподіваюся, що ніхто не хоче його смерті чи когось це влаштовує. Тому, від мого імені, від імені мого брата та від імені нашої матері, будь ласка", – завершив своє звернення Едуард.

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